Си Цзиньпин предупредил Байдена о возможной катастрофе в случае дальнейшей конфронтации

Председатель КНР впервые пообщался с новым президентом США Джо Байденом. По сообщению "Синьхуа", лидеры двух стран обменялись любезностями по поводу наступающего нового года по восточному календарю.

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Си Цзиньпин также назвал потепление в отношениях между Пекином и Вашингтоном одним из важнейших событий в международной политике за последние полвека. Дальнейшее сотрудничество, по мнению Си Цзиньпина, принесёт пользу и процветание обеим сторонам, но продолжение конфронтации грозит обернуться катастрофой для всего мира.

Китай и Соединенные Штаты должны восстановить различные механизмы диалога, чтобы точно понимать политические намерения друг друга и избегать недопонимания и неверных суждений.

Си Цзиньпин уточнил и то, что вопросы, связанные с Тайванем, Гонконгом и Синьцзяном, являются внутренними делами Китая, а Соединенные Штаты должны уважать основные интересы Китая и действовать осторожно.