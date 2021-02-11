Развитие Тюменской области будет связано с нефтехимическим кластером, - губернатор

Губернатор Тюменской области Александр Моор на профильном совещании, которое по ВКС провёл вице-премьер Юрий Борисов, рассказал о перспективах промышленного развития региона, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Индекс промпроизводства в прошлом году составил 121,5% по сравнению с 2019 г., - сказал Моор. – Самый большой рост наблюдался в сфере производства химических веществ и химических продуктов. Дальнейшее развитие Тюменской области будет связано с нефтехимической отраслью".

Для повышения конкурентоспособности продукции промышленных предприятий в регионе создается нефтепромышленный кластер.

"Он позволит его участникам снизить общие затраты на производство продукции, оперативно решить технологические вопросы, а также реализовать совместные проекты. К кластеру подключились 45 участников из 10 регионов. В 2021 г. планируем увеличить количество до 100, а также привлечь другие вертикально-интегрированные нефтяные компании", - сказал губернатор.

Напомним, 1 декабря 2020 г. на совещании по развитию нефтегазохимической отрасли, которое прошло в Тобольске под председательством Владимира Путина, президент отметил, что "нефтехимию надо поддерживать" и предложил конкретные меры.

"Многое надо сделать, чтобы отрасль обеспечила спрос внутри страны", – сказал Путин.

Подобные проекты должны пользоваться поддержкой со стороны государства.

"Поручаю правительству разработать меры поддержки, в частности, налоговые, по производству синтетических каучуков. Есть успехи в применении демпфера, это тут уместно. Надо создавать собственный рынок продукции", – сказал Путин.

Для минимизации влияния нефтехимии на экологию Путин предложил стимулировать производство вторичных полимеров как налоговым, так и неналоговыми способами.