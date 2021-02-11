11 Февраля 2021
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наручники, суд, тюрьма (2016) | Фото:Накануне.RU

На Среднем Урале осужден убийца, находившийся в бегах 26 лет

На Среднем Урале за совершение двойного убийства осужден мужчина, скрывавшийся от правосудия 26 лет. Он был задержан в городе-курорте.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось еще 16 августа 1993 года: пьяный уралец в доме своих знакомых убил женщину и ее сына. Причиной стала ссора. Личность убийцы была установлена, но тогда арестовать его не удалось. Мужчина был объявлен в федеральный розыск.

Лишь 26 лет спустя, в августе 2019 года, злоумышленник был задержан сотрудниками ДПС в городе-курорте Анапа Краснодарского края. Своей вины в убийстве он не так и признал.

Нижнесергинский районный суд вынес свой приговор: 10 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также судом были удовлетворены гражданские иски двух потерпевших: в пользу каждого с мужчины взыскано по 2 млн рублей.

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На Среднем Урале осужден убийца, находившийся в бегах 26 лет

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Теги: суд, убийство, приговор, Средний Урал



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