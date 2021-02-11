В Москве – тепло, в регионах – мороз: Гидрометцентр об аномальной зиме-2021

Январь 2021 г. на азиатской части России вошел в 15 самых холодных месяцев за историю меторологических наблюдений. Средняя температура воздуха оказалась ниже нормы более, чем на один градус. К востоку от Урала аномалии составили 2-6 градусов, во многих пунктах метеонаблюдения были зарегистрированы рекордные минимумы температуры воздуха. Тем временем в Москве январь был, напротив, аномально теплым. Об аномальной зиме при глобальном потеплении рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции, передает корреспондент Накануне.RU.

"В России первый месяц 2021 г. оказался холодным. Это неожиданно слышать, поскольку в период глобального потепления чаще всего мы говорим о значительных положительных аномалиях. В этом году январь оказался холодным. На азиатской территории, которая входит в число самых холодных мест за 130 лет наблюдений, средняя температура была ниже нормы на 2-6 градусов", - сообщил Роман Вильфанд на пресс-конференции в НСН.

Однако на европейской части страны январь был теплым, температурный фонд в среднем был на 2-4 градуса выше обычных значений.

Холода пришли в Москву во второй декаде января, однако теплых дней все равно оказалось больше, и при осреднении температурный фон оказался выше нормы. Январь в Москве был теплым, но хмурым. За 31 день солнце в столице светило всего... 10 часов!

"Всего 10 часов москвичи видели солнце за весь период. А если более детально проанализировать, то получается, что солнышко появлялось только в течение четырех дней, а 27 дней января были хмурыми без единого луча солнца. Этот месяц войдет в историю, как один из самых хмурых, хотя температура была выше нормы на три градуса", - заметил Роман Вильфанд.

За 67 лет с 1954 до 1987 гг. только в 20% случаев наблюдалось такое превышение нормы. В с 1988 по 2020 гг. – в 50%. "Это явная характеристика тенденции потепления климата зимой в умеренных широтах", - прокомментировал синоптик.

Необычной ситуация была в других регионах северного полушария, которые вышли на 4-5 места в ранге самых теплых январей. "Если бы не наша Сибирь, мы вышли бы на первое место", - добавил Роман Вильфанд.

Глобальное потепление сказывается на арктических льдах, протяженность которых с 1980 г. резко сокращается. "По расчетам многих климатологов, к 2050-2060 гг. велика вероятность того, что в летний период Арктика будет вся свободна от ледового покрытия", - подчеркнул Роман Вильфанд.

В США сурок Фил предсказал позднюю весну: зима продлится еще шесть недель. Климатолог подчеркнул, что достоверность этого прогноза – 50%, а значит, соответствует гаданию. "Хороший пример того, как из ничего создать праздничное настроение", - пошутил климатолог.

Период глобального потепления характеризуется "капризами погоды". Это видно не только на примере России. В эти выходные на Испанию и южную Европу обрушилась песчаная буря из пустыни Сахары, что обычно происходит летом, а не зимой. До этого в январе всю Испанию засыпало снегом.

"В период глобального потепления нервозность погоды увеличивается. Учащаются экстермальные события, они переходят из одного в другое. Из максимально холодного в максимально теплое. К этому нужно готовиться, для метеорологов это вызов", - отметил эксперт.

Климатологи прогнозируют сильный снегопад в Европейской части России. С 11 по 13 февраля Москву занесет снегом, порывы ветра будут достигать 15-18 метров в секунду. Выпадет 20-30 мм, высота снежного покрова увеличится на 25-35 см. Холодная погода ожидается и в Северо-Западном, Приволжском федеральных округах и на Урале. Погода в Екатеринбурге в эти дни на 8-12 градусов ниже нормы, но уже к воскресенью выровняется и отклонение будет положительным - +4+6 градуса к норме. На Дальнем Востоке - в Якутии, Хабаровском крае, Чукотке – зима, наоборот, "теплая" – на 8-12 градусов выше нормы. Температура воздуха -32 градуса для этих регионов необычно высокая.

И раннюю весну ждать не приходится. Потепление придет в конце марта – начале апреля, вся солнечная энергия уйдет на то, чтобы растопить снег. "По тем нормам, которые были посчитаны за период с 1961 по 1990 гг., температура существенно ниже нормы, на 8-10 градусов. Как можно не говорить об аномалии? Другое дело, что существует и потепление климата. Это существенная проблема. Пространственные особенности глобального потепления говорят о том, что именно в умеренных и высоких широтах климат теплеет гораздо быстрее - примерно на 40 градусов за 10 лет. Это невиданная скорость! Никогда еще не было такой скорости изменения климата!" – заявил Роман Вильфанд.

Январь потеплел за 30 лет примерно на 2 градуса, по меркам климатологов, это очень много, и надо готовиться к тому, то климат будет более теплым.

Напомним, ранее Гидрометцентр России опубликовал прогноз о резком похолодании в московском регионе с 5 февраля, согласно которому всего за пять дней температура упадет более чем на 20 градусов, опустившись до -26. Некоторые метеорологи и вовсе заявляют, что ночная температура на следующей неделе опустится до -30, отмечая, что таких аномальных морозов не было в столице почти 10 лет.