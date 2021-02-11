Полиция нашла 14-летнего школьника, пропавшего накануне в Екатеринбурге

Сотрудники полиции нашли 14-летнего подростка, пропавшего накануне после школьных занятий. Как сообщалось ранее, мальчик ушел на занятия из дома по адресу ул. Фурманова,35 9 февраля, после чего перестал выходить на связь. В итоге школьника нашли сотрудники ПДН в компьютерном клубе.

Несовершеннолетнего доставили в территориальный ОВД для разбирательств, после чего передали законным представителям. Сам школьник не причинил себе каких-либо увечий. С ребенком была проведена профилактическая беседа о недопущении подобных ситуаций.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД Екатеринбурга, все имеющиеся материалы по данному факту переданы в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Орджоникидзевского района Екатеринбурга. В дальнейшем будут приняты соответствующие профилактические меры.