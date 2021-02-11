11 Февраля 2021
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Не пытайся покинуть Ухань (2020) | Фото: thepaper.cn

Эксперты ВОЗ допустили появление COVID-19 ранее декабря 2019 года

Промежуточные выводы экспертов ВОЗ, направленных в Ухань, свидетельствуют о том, что случаи заражения COVID-19 появились еще до декабря 2019 года, сообщает The Wall Street Journal.

По информации газеты, эксперты допустили, что в центральном Китае около 90 человек были госпитализированы с симптомами коронавируса за два месяца до того, как стало известно о первом случаи заражения в Ухане.

ВОЗ запросила китайские власти разрешение на проведение дополнительных исследований.

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь предложил властям США пригласить к себе в страну экспертов ВОЗ для поисков следов происхождения коронавируса, пишет Regnum.

Так он прокомментировал слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что Штаты собираются досконально изучить итоги работы миссии ВОЗ в Ухане, а также провести проверку представленных миссией данных при помощи разведки.

Напомним, ранее эксперты ВОЗ, работающие в Китае, сообщили, что пока не смогли определить, каким образом коронавирус COVID-19 попал на рынок в Ухане. Глава экспертной группы ВОЗ отметил, что попадание COVID-19 от летучих мышей на рынок маловероятно, был "промежуточный резервуар вируса",

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Эксперты ВОЗ допустили появление COVID-19 ранее декабря 2019 года

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Теги: воз, ухань, коронавирус



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