Исследование: зафиксирован рост максимального уровня протестных ожиданий среди россиян

80% россиян знают о недавних акциях протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, а каждый пятый гражданин страны внимательно следил за происходящим, говорится в исследовании "Левада-центра" (в реестре организаций, выполняющих функции инагента).

Уровень протестных ожиданий среди жителей России стал максимальным с 1998 года. Так, до 17% готовы лично принять участие митинге, говорится в исследовании.

Как сообщил замдиректора "Левада-центра" Денис Волков, нынешние протесты получили максимально широкий охват благодаря освещению на федеральном телевидении. "Молодые больше поддерживали протестующих и в Москве, и в Хабаровске, и в Белоруссии. Мне кажется, что они лучше понимают мотивы людей, которые выходят, потому что они непосредственно на это могут посмотреть и послушать, что эти люди говорят. У старшего поколения оценка отчасти „наведённая“ телевизором", - отметил Волков, сообщают "Открытые медиа".

Опрос проведен 29 января– 2 февраля 2021 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

Правительство планирует потратить на социальные выплаты около 500 млрд руб, о чем президент Путин может объявить в скором ежегодном послании Федеральному собранию. Об этом сообщает Reuters. Изначально ожидалось, что мероприятие состоится сразу после инаугурации Байдена, однако потом, вероятно, все планы спутали январские протесты.

Как сообщил политолог Максим Жаров, в преддверии послания Путина общественное мнение бурлит, но пока тихо.

По его словам, в Кремле должны четко понимать, что дарить людям беспочвенные надежды в послании очень опасно для власти, потому что обман людей увеличит недовольство властью в разы, кратно.