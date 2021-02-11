В Екатеринбурге произошло ДТП с тремя пострадавшими

В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства автоаварии с тремя пострадавшими.

Как сообщили Накануне.RU в городском отделении пропаганды ГИБДД, ДТП случилось вечером 10 февраля на улице Амундсена 24. Водитель "Тойота Ярис" при пересечении нерегулируемого перекрестка не предоставил преимущество в движении "Форд Транзит", и допустил с ним столкновение.

В результате аварии медики госпитализировали трех человек: женщину-водителя легковушки, пассажира "Тойоты" и пассажира "Форда". Как отмечается, все пострадавшие были пристегнуты ремнями безопасности.

Несколько дней назад в Екатеринбурге в автоаварии пострадал ребенок.

ДТП случилось на улице Соболева,1А. "Рено Дастер" столкнулся с автомобилем "Хэнде Солярис", которая двигалась в попутном направлении.