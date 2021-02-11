11 Февраля 2021
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Политика В России
Роскомнадзор (2013) | Фото:

Роскомнадзор захотел обязать IT-компании создавать российские представительства

Иностранные IT-компании могут обязать создавать представительства в России.

Как сообщил замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер, в настоящее время запросы российских властей рассматриваются по праву тех государств, куда направляются документы.

Сейчас все требования, уведомления и письма отправляются в зарубежные юрисдикции, "как правило, в США, Великобританию", - отметил Вагнер. Он также предложил рассмотреть возможность введения административной ответственности против соцсетей за самостоятельное неудаление запрещенного в России контента, сообщает РИА "Новости".

Ранее сообщалось о том, что Путин считает, что извлечение прибыли – главная цель владельцев интернет-платформ, для которых соцсети – это просто бизнес. Такую точку зрения он выразил во время общения с финалистами конкурса "Учитель года".

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Роскомнадзор захотел обязать IT-компании создавать российские представительства

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Теги: Роскомнадзор, IT-компании



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