11 Февраля 2021
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шасси колесо самолет аэропорт авиатехник осмотр ВПП Домодедово (2010) | Фото: Накануне.RU

Qatar Airways возобновляет полеты в Москву

Авиакомпания Qatar Airways возобновляет полеты в Москву.

Рейсы Москва - Доха будут выполняться с 3 марта. На начальном этапе будет три рейса в неделю.

Въезд в Катар разрешен только подданным, членам их семей, тем, у кого есть вид на жительство и у кого есть временное удостоверение личности для иностранцев, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось, начиная с 27 января Россия возобновила авиасообщение с рядом зарубежных стран. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по профилактике COVID-19.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова провела заседание штаба. По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах было решено возобновить полеты.

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Qatar Airways возобновляет полеты в Москву

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Теги: Qatar Airways, Москва, Доха, рейсы



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Ранее 16.01.2021 15:59 Мск Россия с 27 января возобновляет авиасообщение с четырьмя странами

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