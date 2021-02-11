Qatar Airways возобновляет полеты в Москву
Авиакомпания Qatar Airways возобновляет полеты в Москву.
Рейсы Москва - Доха будут выполняться с 3 марта. На начальном этапе будет три рейса в неделю.
Въезд в Катар разрешен только подданным, членам их семей, тем, у кого есть вид на жительство и у кого есть временное удостоверение личности для иностранцев, сообщает РИА "Новости".
Как сообщалось, начиная с 27 января Россия возобновила авиасообщение с рядом зарубежных стран. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по профилактике COVID-19.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова провела заседание штаба. По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах было решено возобновить полеты.