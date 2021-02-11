Владимир Путин обещал не блокировать западные соцсети

Российский президент Владимир Путин сообщил, что при соблюдении законодательства РФ западные социальные сети не будут заблокированы.

Как отметил глава государства, для России важно развивать собственные аналоги западных соцсетей. Речь идет о платформах, подобных YouTube, сообщают "Открытые медиа".

Ранее сообщалось о том, что Путин считает, что извлечение прибыли – главная цель владельцев интернет-платформ, для которых соцсети – это просто бизнес. Такую точку зрения он выразил во время общения с финалистами конкурса "Учитель года".