Украина запретила регистрацию российских вакцин

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подписал постановление, которым запрещается регистрация в стране российских вакцин от коронавируса.

В соответствующем документе Россия названа "страной-агрессором", сообщает "Коммерсант".

Практически одновременно власти ДНР, ЛНР и Украины объявили о начале вакцинации от коронавируса. В республики Донбасса была доставлена первая партия вакцин из России "Sputnik V". Украина же пока так и не объявила, какие вакцины будут колоть людям, пообещав из уст своего президента Владимира Зеленского, что они будут "от ведущей международной компании", причем в феврале поступит первый миллион.