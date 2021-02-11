11 Февраля 2021
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Экономика В России
инфляция, бедность (2015) | Фото: allday24.ru

В России ускорилась недельная инфляция

С начала 2021 года инфляция разогналась до 0,9%.

Как сообщает Росстат, в первую неделю февраля цены выросли на 0,2% против стагнации на прошлой неделе. В годовом выражении рост цен составил 5,27%.

В России подорожали маргарин и вермишель, мясо кур и макароны, черный чай, плодоовощная продукция.

Сахар-песок стал дешевле, а цены на масло не изменились. Цены на бензин выросли на 0,3%, на дизельное топливо — на 0,1%.

Ранее в Банке России рассказали о том, какой будет инфляция в ближайшие месяцы. По данным регулятора, в начале 2021 г. годовая инфляция продолжит ускоряться, и предположительно, достигнет своего пика в феврале.

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В России ускорилась недельная инфляция

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Теги: инфляция, цены



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