В России ускорилась недельная инфляция

С начала 2021 года инфляция разогналась до 0,9%.

Как сообщает Росстат, в первую неделю февраля цены выросли на 0,2% против стагнации на прошлой неделе. В годовом выражении рост цен составил 5,27%.

В России подорожали маргарин и вермишель, мясо кур и макароны, черный чай, плодоовощная продукция.

Сахар-песок стал дешевле, а цены на масло не изменились. Цены на бензин выросли на 0,3%, на дизельное топливо — на 0,1%.

Ранее в Банке России рассказали о том, какой будет инфляция в ближайшие месяцы. По данным регулятора, в начале 2021 г. годовая инфляция продолжит ускоряться, и предположительно, достигнет своего пика в феврале.