Виктор Алкснис: Неподсудной оказалась и Администрация президента

Экс-депутат Госдумы Виктор Алкснис сообщил, что кроме неподсудного президента РФ неподсудной оказалась и Администрация президента.

"Судья Тверского суда города Москвы Е.Г.Короткова приняла потрясающее определение: Администрация Президента (не говоря уже о самом) НЕПОДСУДНА", - написал политик на своей странице в Facebook.

"Обжалование в судебном порядке действий государственных органов их должностных лиц, находящихся в непосредственном подчинении Президенту РФ, а также предъявление исков к данным госорганам, на практике означает прямое либо косвенное вмешательство в конституционно-правовую и иную деятельность Президента, как главы государства, обладающего неприкосновенностью и осуществляющего верховную государственную власть в РФ, что недопустимо и нарушает основы Конституционного строя РФ и принцип разделения властей, закрепленный в статье 10 Конституции РФ".

"Всё. Приплыли. Интересно, после такой плюшки судью Короткову уволят или поощрят?", - задался вопросом Алкснис.

Ранее Виктор Алкснис сообщил, что "Закон Яровой" в истории с Навальным сыграл против власти.

По его словам, длительное хранение информации на серверах мобильных операторов о входящих и исходящих телефонных звонках, СМС и местоположении абонентов, а также интернет-трафик пользователей Интернета позволяет заинтересованным лицам, помимо представителей спецслужб, также получить к ней доступ.