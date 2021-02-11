СМИ: супруга Навального улетела из России в Германию

Жена российского политика Алексея Навального Юлия улетела из России в Германию. Она улетела из Домодедово во Франкфурт-на-Майне. Навальная уже приземлилась в Германии.

Адвокат Юлии Светлана Давыдова сообщила, что не знает, на самом ли деле улетела жена оппозиционера, пишет "Коммерсант".

Как сообщалось, российскому парламенту предложили законодательно запретить физическим лицам – иноагентам, а также их родственникам участвовать в выборах всех уровней.

Документ с предложением направлен в Госдуму и Совет Федерацией президентом Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ" Рахманом Янсуковым.

Представитель организации пишет, что такая мера поможет предотвратить участие в выборах в Госдуму Юлии Навальной – супруги оппозиционера Алексея Навального.