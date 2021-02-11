В Московской области на территории комплекса по переработке отходов обнаружили тело младенца

В Сергиево-Посадском городском округе на территории комплекса по переработке отходов найдено тело новорожденного ребенка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Московской области.

Прокуратура Московской области проводит проверку.

"В ходе прокурорской проверки, проведение которой поручено Сергиево-Посадской городской прокуратуре, будут установлены причины и условия произошедшего. Ход проверочных мероприятий поставлен в прокуратуре области на контроль", - говорится в сообщении ведомства.