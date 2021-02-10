Разработчики российской вакцины "Спутник V" опубликовали подтверждение своей заявки

Разработчики российской вакцины от коронавируса "Спутник V" опубликовали в официальном аккаунте Twitter документальное подтверждение заявки на регистрацию вакцины в Евросоюзе, передает корреспондент Накануне.RU.

В комментарии к записи говорится, что пост опубликован в ответ на заявление Европейского агентства по лекарственным средствам о том, что они не могут найти заявку "Спутник V". Заявка была направлена 21 января 2021 г.

Россия первой в мире 11 августа 2020 года зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и в настоящее время зарегистрирован в 23 странах.

Сейчас в ЕС зарегистрировано три вакцины – от Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Кроме того, власти Евросоюза уже заключили контракты на поставки вакцины с компаниями Johnson&Johnson, Sanofi-GSK, CureVac, хотя те еще не подали заявки на регистрацию в ЕС.