10 Февраля 2021
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защитные маски, коронавирус (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Чечня вслед за Удмуртией снимает маски

Чечня снимает ограничения по передвижению через границы республики и отменяет требование носить маски в общественных местах. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы снимаем в Чеченской Республике обязательное ношение масок в общественных местах. При этом настоятельно рекомендуем их носить в связи с тем, что еще высока угроза COVID-19 для тех, кто входит в группу риска или еще не болел. Мы также снимаем ограничения по передвижению через границы республики. Это также важное решение в условиях растущего интереса туристов к нашему региону", - написал Кадыров.

Глава оперштаба региона Магомед Даудов пояснил, что власти Чечни по-прежнему рекомендуют носить маски, но штрафовать за их отсутствие никого не будут.

Отметим, что ранее об отмене обязательного масочного режима заявили в Удмуртии. Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко считает, что не только Удмуртии, а всем регионам нужно перевести в рекомендацию требование носить маски и "давать людям работать".

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Чечня вслед за Удмуртией снимает маски

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Теги: маски, коронавирус, снятие ограничений, чечня, кадыров



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