Путин заявил об отказе Макрона сотрудничать по делу об отравлении Навального

Президент России Владимир Путин встретился с главными редакторами ведущих российских СМИ. Встреча прошла в закрытом формате.

Как сообщают РИА Новости, со ссылкой на участника встречи, одной из тем обсуждения стало отравление Алексея Навального. А точнее - реакция Запада на предложения России о помощи.

Путин сообщил, что обещал Макрону, что уголовное дело будет возбуждено, если в образцах Навального найдут "хоть что-то" и предлагал помощь российских специалистов в определении яда в образцах. Он предлагал еще один вариант по Навальному - принять западных специалистов в России и исследовать привезенные образцы здесь.

Макрон отказался, заявив, что Россия "не хочет сотрудничать". Путин удивился - а что тогда означает сотрудничать? После того, как образцы передали в ОЗХО, Москва запросила ее, но уже Германия выступила против.

"Что мы получаем в ответ? Ноль, зеро...", - констатировал Путин.

В результате, по словам президента России, российская сторона при готовности сотрудничать так и не получила ответы на свои запросы ни от Франции, ни от Германии.

Напомним, ранее глава Российского МИДа Сергей Лавров не исключил, что ситуация с "отравлением" Алексея Навального могла быть инсценировкой.