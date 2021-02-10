В Воронеже открыли пункт бесплатного проката технических средств реабилитации для детей

Ходунки, механические коляски, детские инвалидные кресла, опоры для ползанья и даже тренажеры-вертикализаторы теперь могут взять в аренду семьи воронежцев, в которых воспитываются дети нарушениями опорно-двигательного аппарата, передает корреспондент Накануне.RU.

Такая возможность появилась благодаря реализации проекта «Опора рядом». Инициатором его стала Елена Степанова — участник открытого конкурса для руководителей нового поколения «Лидеры России».

За содействием в решении этого вопроса Елена Степанова обратилась к председателю Воронежской областной Думы, секретарю регионального отделения всероссийской политической партии «Единая Россия» Владимиру Нетёсову в рамках тематической декады приемов граждан. И средства были выделены. Проект «Опора рядом» нашел поддержку департамента социальной защиты Воронежской области и руководства областного центра реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями «Парус надежды». Общественникам выделили некоторые технические средства и помещение под склад, которому требовался ремонт.

Многие родители принесли ненужные для их детей средства технической реабилитации. Сейчас более 20 семей, в которых воспитываются дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, получили в пользование ходунки, опоры, инвалидные коляски и кресла.

"Я работаю в бюро медико-социальной экспертизы и на практике знаю, с какими сложностями могут сталкиваться инвалиды при получении необходимых технических средств реабилитации. Этот процесс может растянуться на нескольких месяцев. Поэтому и возникла идея акции взаимопомощи, когда одни могут сдать ненужные средства реабилитации, а другие их взять. Причем все происходит максимально быстро и бесплатно", — рассказала Елена Степанова.

Если ребенку нужны технические средства реабилитации, а получение их в настоящий момент задерживается, родители могут взять в пользование имеющиеся в наличие ТСР в пункте проката в Воронеже на улице Урицкого, 120. Аренда средств технической реабилитации оформляется абсолютно бесплатно. Заявку можно оставить на странице проекта в Инстаграмме.

Теперь этот опыт активисты готовятся распространить и на взрослых, нуждающихся в специализированной медицинской помощи. Как отметили участники проекта, сегодня в регионе проживают около 200 тысяч граждан с инвалидностью, половине из которых требуется реабилитация с использованием технических средств. Склад, где можно будет взять в аренду тренажеры, опоры и механические коляски, планируют открыть в текущем году на базе Воронежского областного реабилитационного центра для инвалидов молодого возраста.