Первые модули для окололунной станции NASA в 2024 году доставит ракета SpaceX

NASA объявила датe начала строительства окололунной станции, которая будет использоваться в качестве орбитальной базы для будущих лунных миссий. Энергоблок, двигатель, а также жилой и логистический отсеки будут доставлены к спутнику Земли в 2024 году. Подрядчиком станет SpaceX Илона Маска, в дело пойдет тяжелая ракета-носитель Falcon Heavy, стоимость проекта оценивают в $332 млн.

TechCrunch отмечает, что Falcon Heavy имеет гораздо большую грузоподъемность, чем обычно используемая компанией Falcon 9, но у этой ракеты было только два коммерческих пуска с момента первого успешного тестового запуска в начале 2018 года (тогда Маск запустил в космос "Стармэна" за рулем Tesla Roadster).

Части окололунной станции - PPE и HALO – это герметичный жилой комплекс и источник энергии. Это базовые элементы проекта, которые нельзя отправить по частям на ракетах меньшей мощности.