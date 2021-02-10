10 Февраля 2021
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Общество За рубежом
ракета Falcon Heavy (2018) | Фото: Reuters

Первые модули для окололунной станции NASA в 2024 году доставит ракета SpaceX

NASA объявила датe начала строительства окололунной станции, которая будет использоваться в качестве орбитальной базы для будущих лунных миссий. Энергоблок, двигатель, а также жилой и логистический отсеки будут доставлены к спутнику Земли в 2024 году. Подрядчиком станет SpaceX Илона Маска, в дело пойдет тяжелая ракета-носитель Falcon Heavy, стоимость проекта оценивают в $332 млн.

TechCrunch отмечает, что Falcon Heavy имеет гораздо большую грузоподъемность, чем обычно используемая компанией Falcon 9, но у этой ракеты было только два коммерческих пуска с момента первого успешного тестового запуска в начале 2018 года (тогда Маск запустил в космос "Стармэна" за рулем Tesla Roadster).

Части окололунной станции - PPE и HALO – это герметичный жилой комплекс и источник энергии. Это базовые элементы проекта, которые нельзя отправить по частям на ракетах меньшей мощности.

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Первые модули для окололунной станции NASA в 2024 году доставит ракета SpaceX

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Теги: spacex, Falcon Heavy, лунная программа



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