11 Февраля 2021
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Спорт Ханты-Мансийский АО - Югра
(2004) | Фото: admhmao.ru

Спортсмены из Нижневартовска получили высокие награды в первенствах по самбо и биатлону

Спортсмены из Нижневартовска получили награды на различных соревнованиях, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Со 2 по 7 февраля в Армавире прошло первенство России по самбо среди юношей и девушек в возрасте от 16 до 18 лет. Спортсмен из Нижневартовска Андрей А. занял третье место в весовой категории 88 кг. 5-7 февраля в Ханты-Мансийске прошли чемпионат и первенство по лыжным гонкам в зачёт Параспартакиады и Сурдспартакиады Югры. Спортсмены из столицы Самотлора получили различные награды.

С 1 по 5 февраля в городе Ханты-Мансийске прошло первенство округа по биатлону среди юношей и девушек в возрасте от 16 до 17 лет в зачет XV Спартакиады учащихся Югры в 2021 г., посвященной 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Нижневартовский спортсмен Родион Г. занял первое место в спринте на 6 км и первое же – в индивидуальной гонке на 10 км. По результатам участия в соревнованиях сборная команда Нижневартовска заняла третье общекомандное место.

С 1 по 5 февраля в Нижневартовске прошел II (региональный) этап Всероссийских соревнований юных хоккеистов "Золотая шайба" имени Тарасова в сезоне 202021 гг. (спортсмены 2008-09 г.р.). Команда города Нижневартовска "Филин" заняла первое место в подгруппе "А". В финальном матче регионального этапа спортсмены встретятся с командой Советского района и поборется за путевку на финал Всероссийских соревнований юных хоккеистов "Золотая шайба" имени Тарасова.

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Спортсмены из Нижневартовска получили высокие награды в первенствах по самбо и биатлону

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Теги: биатлон, самбо, награда



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