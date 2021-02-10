10 Февраля 2021
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кошки, выставка кошек, клетки, Краеведческий музей (2019) | Фото:Накануне.RU

Госдума в первом чтении приняла закон "о котах-заложниках"

Госдума сегодня единогласно поддержала в первом чтении законопроект, запрещающий забирать за долги домашних животных. Депутаты рассчитывают, что уже в марте он может вступить в силу.

Автор законопроекта Владимир Бурматов отметил, что изъятие у должников домашних питомцев является фактически шантажом. При этом изъятые животные содержатся в ужасных условиях, да и те, кто забирают их находятся в опасности. Не говоря уже о моральных (а иногда и физических) страданиях тех, у кого животное забрали. "Ничего общего с взысканием это не имеет. Мы предлагаем запретить взимание животных по исполнительным документам", - отметил Бурматов. Его коллега, глава комитета по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников заметил, что хоть этот проект и называют "законом о котах", на самом деле это закон о людях, об их взаимоотношениях, о пределах использования закона. Он отметил, что люди часто влезают в таких ситуациях в долги и идут на самые крайние меры, лишь бы вернуть настоящего члена семьи.

Бурматов добавил, что в законе будут исключения: запрет на изъятие не коснется животных, на которых их владельцы зарабатывают (например, цирковых пуделей), а также зверей, которых по закону об ответственном отношении к животным нельзя содержать в домах.  

Депутаты отметили, что это "человечный, гуманный закон".  

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Госдума в первом чтении приняла закон "о котах-заложниках"

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Теги: домашние животные, исполнительные документы, долги



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