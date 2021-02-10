В Сургуте прокуратура проводит проверку из-за избиения младенцев

Прокуратура Сургута по поручению прокурора Югры Евгения Ботвинкина проводит проверку из-за избиения двух младенцев, сообщили Накануне.RU

"В ходе проверки будет дана оценка причинам и условиям совершения преступления в отношении малолетних, исполнению уполномоченными органами обязанностей по выявлению семей, находящихся в социально – опасном положении, эффективности проведенной ранее с семьей профилактической работы, а также полноте и своевременности проведения патронажа за ребенком первого года жизни", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, 9 февраля полуторамесячного мальчика и полуторагодовалую девочку госпитализировали с множественными травмами.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п."б" ч.3 ст. 111 УК РФ. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. На данный момент решается вопрос о мере пресечения.