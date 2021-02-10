Южноуральца приговорили к условному сроку за попытку продать бронешлем в Японию

Суд приговорил жителя Миасса к 3 годам лишения свободы условно за покушение на контрабанду военной амуниции.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Миасского городского суда, в 2018-2019 гг. осужденный приобрел на "Авито" единый общевойсковой бронешлем "6Б47" и очки защитные модернизированные "6Б50", чтобы продать за пределы России. Для этого он разместил объявление на ebay. Покупателем стал житель Японии.

Мужчина упаковал предметы и сдал их в место международного почтового обмена для перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, заполнив таможенную декларацию, в которую внес недостоверные сведения о качественных характеристиках товара.

Международное почтовое отправление было задержано сотрудниками отдела таможенного контроля.

Мужчина вину признал и активно способствовал раскрытию преступления. Суд приговорил его к 3 годам условно с испытательным сроком в 2 года.