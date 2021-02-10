10 Февраля 2021
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Общество Северо-Кавказский ФО
(2019) | Фото: youtube.com

Чечня снимает обязательное ношение масок и открывает границы региона

Рамзан Кадыров объявил об отмене режима обязательного ношения маски в Чечне в общественных местах. При этом людям из групп риска все же рекомендовано носить маски То же самое относится к тем, кто не болел и не вакцинировался, и к тем, кто только что привился. Об этом глава региона заявил на заседании регионального штаба по борьбе с коронавирусом.

 "К такому решению мы пришли после тщательного изучения эпидемиологической обстановки в регионе. Она складывается благоприятным образом. Мы также снимаем ограничения по передвижению через границы республики. Это также важное решение в условиях растущего интереса туристов к нашему региону", - написал Кадыров в Telegram-канале. Он поблагодарил жителей республики за соблюдение санитарных мер, а также всех медиков.  

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Чечня снимает обязательное ношение масок и открывает границы региона

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Теги: чечня, рамзан кадыров, снятие ограничений



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