Чечня снимает обязательное ношение масок и открывает границы региона

Рамзан Кадыров объявил об отмене режима обязательного ношения маски в Чечне в общественных местах. При этом людям из групп риска все же рекомендовано носить маски То же самое относится к тем, кто не болел и не вакцинировался, и к тем, кто только что привился. Об этом глава региона заявил на заседании регионального штаба по борьбе с коронавирусом.

"К такому решению мы пришли после тщательного изучения эпидемиологической обстановки в регионе. Она складывается благоприятным образом. Мы также снимаем ограничения по передвижению через границы республики. Это также важное решение в условиях растущего интереса туристов к нашему региону", - написал Кадыров в Telegram-канале. Он поблагодарил жителей республики за соблюдение санитарных мер, а также всех медиков.