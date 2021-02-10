В свердловских муниципалитетах могут появиться остановки с автоматической уборкой и голосовым оповещением

Свердловские школьники и студенты разработали прототип умного остановочного комплекса. В дальнейшем он может перерасти в проект, который будет использован для установки современных остановок или доработки уже существующих пунктов.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, пилотным образцом занимались учащиеся школы №40 Каменска-Уральского, студенты техникума торговли и сервиса и Каменск-Уральского радиотехнического техникума на производственном объединении "Октябрь".

"Развивать инфраструктуру города – это очень важно, так как это влияет на всех жителей города и на качество их жизни. Я рада участвовать в этом проекте, потому что это отличная возможность поработать с профессионалами, и внести свой вклад в инновационный проект. Мы провели исследования, чтобы понять, что нужно жителям нашего города для комфортной жизни. Так появилось предложение делать теплые блоки и информационные блоки с картами, как в приложениях", – рассказала участник проекта, учащаяся школы №40 Каменска-Уральского Мария Симонова.

Остановочный комплекс представляет собой крытый павильон с прозрачными стенами. Для удобства горожан внутри будут установлены широкие лавки и перила, хорошее освещение, терминал для покупки билетов, автомат для продажи воды, дополнительный обогреваемый модуль, большие часы и урна. Остановка оборудована голосовым оповещением о приближающемся транспорте, системой автоматической уборки и дезинфекции, а также беспроводным зарядным устройством.

"Сегодня наши предприятия могут делать все. В том числе, во взаимодействии с подрастающим поколением создавать облик нового комфортного города", – сказал заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков, которому была презентована остановка.

В своих эскизах авторы ориентировались на уже существующие остановочные пункты, как в России, так и по всему миру. Свою роль сыграло и экспертное мнение представителей ГИБДД, управления городского хозяйства, бизнесменов, программистов и специалистов обслуживающих организаций.

"Остановочный павильон, который сегодня построен – это не конечный продукт, который уже нельзя изменить, – сказала техник-дизайнер- конструктор, руководитель проекта от предприятия Дарья Вешкурцева. – Это базовая комплектация, которая может быть дополнена множеством функций, чтобы можно было максимально кастомизировать продукт: под запросы жителей Каменска одна остановка, под запросы Богдановича, Екатеринбурга, Москвы – другая".

Напомним, что в конце прошлого года в Екатеринбурге определились с лучшим дизайном остановочных пунктов, которые будут размещены по всей территории уральской столицы. Победителем стал дизайнер Алексей Быков.