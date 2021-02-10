Роспотребнадзор назвал причину массовой заболеваемости детей в школе №69 Екатеринбурга

Роспотребнадзор продолжает эпидемиологическое расследование массовой заболеваемости детей в средней школе №69 Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, в школе зарегистрированы случаи острой кишечной инфекции среди начальных классов, на сегодняшний день к врачам обратились восемь учеников. По результатам лабораторного обследования были выявлены носители норовируса среди сотрудников пищеблока, которые и могли стать источником инфекции для школьников. В адрес руководства ООО "В Аппетит" уже выданы постановления об отстранении от работы инфицированных работников.

Также Роспотребнадзор обнаружил в классах нарушения санитарных требований к проведению генеральных уборок. Кроме этого, в пробах воды из кулера были найдены колиформные бактерии, которых там быть не должно.

Эпидрасследование продолжается. Сама школа переведена на дистанционное обучение до 14 февраля.

Как сообщало Накануне.RU, недавно вспышка кишечной инфекции была выявлена в екатеринбургском детском саду №472.