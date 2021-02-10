Роспотребнадзор назвал причину массовой заболеваемости детей в школе №69 Екатеринбурга

10 Февраля 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Навальному дали реальный срок

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Школа №4 в Ханты-Мансийске (2019) | Фото: Накануне.RU

Роспотребнадзор назвал причину массовой заболеваемости детей в школе №69 Екатеринбурга

Роспотребнадзор продолжает эпидемиологическое расследование массовой заболеваемости детей в средней школе №69 Екатеринбурга.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, в школе зарегистрированы случаи острой кишечной инфекции среди начальных классов, на сегодняшний день к врачам обратились восемь учеников. По результатам лабораторного обследования были выявлены носители норовируса среди сотрудников пищеблока, которые и могли стать источником инфекции для школьников. В адрес руководства ООО "В Аппетит" уже выданы постановления об отстранении от работы инфицированных работников.

Также Роспотребнадзор обнаружил в классах нарушения санитарных требований к проведению генеральных уборок. Кроме этого, в пробах воды из кулера были найдены колиформные бактерии, которых там быть не должно.

Эпидрасследование продолжается. Сама школа переведена на дистанционное обучение до 14 февраля.

Как сообщало Накануне.RU, недавно вспышка кишечной инфекции была выявлена в екатеринбургском детском саду №472.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Роспотребнадзор назвал причину массовой заболеваемости детей в школе №69 Екатеринбурга

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: школа, Роспотребнадзор, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети