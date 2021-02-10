"Ситуация с нападениями собак становится нетерпимой" - СФ

В Совете Федерации подняли тему нападения бездомных собак на улицах российских городов. Сенатор Иван Абрамов на сегодняшнем заседании СФ напомнил несколько случаев за последнее время, когда россияне, в частности дети, становились жертвами таких нападений. "Это носит уже системный характер", - отметил сенатор. Его поддержал коллега Алексей Пушков, который заметил, что "ситуация с собаками становится нетерпимой". Спикер палаты Валентна Матвиенко распорядилась выяснить, почему не работает принятый закон в этой сфере: "Надо понять, что надо дополнительно сделать. Почему закон не выполняется? Люди очень остро реагируют на проблему, надо заниматься".