Глава сети штабов Навального заочно арестован

Басманный суд Москвы заочно арестовал на два месяца Леонида Волкова - соратника Алексея Навального и руководителя сети его региональных штабов.

Волков будет взят под стражу с момента своего возвращения в Россию либо его экстрадиции, сообщает "Интерфакс".

Также стало известно, что он объявлен в международный розыск.

Напомним, ранее СК возбудил уголовное дело против Леонида Волкова за призывы к подросткам участвовать в незаконных акциях. На прошлой неделе у матери главы региональных штабов Навального, которая живет в Екатеринбурге, прошли обыски.