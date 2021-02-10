Начальник отдела полиции в Магнитогорске задержан по подозрению в превышении полномочий

Начальник отдела полиции одного из районов Магнитогорска подозревается в превышении должностных полномочий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

По версии следствия, в апреле прошлого года он дал незаконное указание подчиненным сотрудникам, чтобы они не привлекали к уголовной ответственности его знакомую.

В настоящий момент подозреваемый задержан. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.