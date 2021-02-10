Вакцины Pfizer и Moderna могут вызывать долгосрочные негативные последствия - исследование

Использование вакцин, основанных на новых РНК-технологиях, без проведения длительных обширных испытаний может привести к долгосрочным негативным последствиям, еще более опасным, чем коронавирус. Об этом в журнале Microbiology & Infectious Diseases опубликовал статью "ветеран" иммунологии Дж. Барт Классен.

Читайте также: В США более 500 человек умерли после вакцинации

На протяжении многих лет он публиковал работы, касающиеся возможных побочных эффектов вакцинации. В данной статье он получил результаты, что новая вакцина может вызвать отсроченный эффект, который проявится только через годы. Суть вывода состоит в том, что под действием вакцины, которая вводит человеку новый генетический материал, белок в теле человека может принимать "патологические конфигурации" - конфигурации, связанные с хроническими дегенеративными неврологическими заболеваниями. И пациенты должны это знать, когда дают свое согласие. Ведь вакцины являются экспериментальными и не имеют долгосрочных данных о безопасности, поскольку основаны лишь на двухмесячных данных клинических испытаний. Они получили разрешение на экстренное использование.

В октябре исследователи из Нью-Йоркского и Тулейнского университетов сообщили, что вакцины могут вызывать еще более тяжелые заболевания, поскольку используют технологию, которая традиционными методами не одобрена. Но от добровольцев при испытаниях это было скрыто.

Ведущий чиновник Управления по контролю за продуктами и лекарствами США Питер Патриарка еще в 1999 году заявлял, что современные достижения в области технологии вакцин быстро опережают способность предсказывать потенциальные побочные эффекты, связанные с вакциной, и это может привести к непредвиденным и непредсказуемым результатам вакцинации.

Классен исследовал вакцину на предмет возможности индуцировать прионные заболевания у реципиентов, то есть тяжелые нейродегенеративные болезни. Он сделал вывод, что одобрение вакцины было преждевременным и что она может принести гораздо больше вреда, чем пользы. И даже допускает мысль, что по своему эффекту она может иметь свойства биологического оружия.

Недавно член президиума исполкома Пироговского движения врачей России, доктор медицинских наук, профессор Павел Воробьев допустил, что новые вакцины могут изменять геном человека.