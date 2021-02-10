В Ноябрьске назначена дата оглашения приговора сыну главы профсоюза "дочки" "Газпрома", обвиняемому в убийстве

В Ноябрьске назначена дата оглашения приговора по делу сына главы профсоюза "дочки" "Газпрома", который якобы совершил убийство, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По данным картотеки суда, оглашение приговора состоится с 14.00 12 февраля.

Напомним, смертельный выстрел из ружья в своего приятеля якобы произвёл сын главы профсоюза "Газпром добыча Ноябрьск", 39-летний работник этой же компании. По версии следствия, 16 мая в Ноябрьске в гараже-мастерской двое горожан выпивали. Под утро между ними произошла ссора, в ходе которой 39-летний злоумышленник выстрелил из ружья в хозяина гаража. Рана оказалась смертельной. По некоторым данным, обвиняемый после инцидента лег спать на месте преступления.