10 Февраля 2021
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Аптека (2020) | Фото: Накануне.RU

В Госдуме предлагают ввести ответственность для "интернет-медиков"

Депутат Госдумы Евгений Марков предложил ввести ответственность для людей, которые, зачастую не имея профильного образования, предлагают способы лечения в интернете. По словам представителя ЛДПР, ответственность настоящих медиков, в том числе и за врачебные ошибки, в законодательстве достаточно хорошо прописана.

Но зачастую людей калечат "медики" из сети. "У нас очень сильно развита "медицинская" деятельность в интернете. Когда люди, не имея никакого профильного образования, предлагают варианты лечения, медицинские препараты и так далее, не неся при этом никакой ответственности", - заявил Марков.

По его словам, уровень ответственности врачей и тех, кто предлагает медуслуги, препараты в сети, должен быть одинаковым.

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В Госдуме предлагают ввести ответственность для "интернет-медиков"

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Теги: уголовная ответственность, лечение в интернете, законопроект



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