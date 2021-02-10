В Екатеринбурге благоустроят сквер у Дома художника

Совет по развитию рекреационных и общественных пространств Екатеринбурга при администрации города принял проект благоустройства сквера у Дома художника по ул. Куйбышева,97. Проект выполнен по заказу фонда "Город может" и является первым из числа тех, что был инициирован общественностью, реализован за счет частной компании и одобрен экспертами. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", вся проделанная работа может гарантировать включение благоустройства сквера в бюджет города.

"Об этом небольшом сквере в центре города, как и о самом Доме художника, мало кто знает. Из-за зеленой завесы здание и сквер скрыты от глаз прохожих и невидимы для жителей города. Прежде, чем приступить к разработке концепции благоустройства сквера, мы встречались с жителями, собирали с них пожелания о преображении сквера, информацию о существующих проблемах территории, которые можно решить с помощью благоустройства, и постарались оправдать их надежды", – рассказал Владимир Шахрин, лидер группы "Чайф", участник фонда "Город может".

Проект разработала компания ЛАИСС при финансовой и экспертной поддержке компании "Атомстройкомплекс". Организация была выбрана не случайно: фондом "Город может" в составе бизнесмена Юрия Окунева, музыканта Владимира Шахрина и зам. директора по девелопменту Атома Надежды Абакумовой был проведен конкурс на лучшую концепцию благоустройства.

Согласно задумке, сквер будет сочетать в себе классический стиль и современные технологии. Транзитный маршрут для пешеходов остается, а вот автомобили больше не смогут ездить напрямую через сквер. Предусмотрено удаление аварийных деревьев, благодаря которому откроется фасад исторического здания Дома художника, и навигация в стилистике дизайн-кода Екатеринбурга для повышения узнаваемости места. Чтобы избежать появления маргинальных элементов и подготовит пространство для дальнейших культурных мероприятий, в сквере подключат освещение, установят уличную мебель и оформят зеленую зону.

"Проект положительный, у него много достоинств, и что особенно ценно – выполнен на общественных началах. Предложенные планировочные решения утверждены, а те пожелания, которые высказали эксперты, будут учтены уже на этапе эскизной проработки. Надеемся, он будет реализован администрацией Октябрьского района", – подытожил главный архитектор города Андрей Молоков.

Проект предусматривает подробную смету, в которой указана полная стоимость реализации. Данный фактор играет особо важную роль во включении проекта в муниципальные программы. В мэрию Екатеринбурга переданы все необходимые документы, включая и архив исследований. Сам же проект ждут некоторые доработки, после чего можно смело приступать к реализации.

"В Екатеринбурге становится все больше успешных примеров, когда власть, бизнес и жители действуют сообща и объединяют усилия в решении задач по развитию города. Мы надеемся, что проект благоустройства сквера у Дома художника будет реализован, и со своей стороны сделаем все, чтобы таких объединяющих, созидательных проектов в городе стало больше", – отметила Надежда Абакумова.