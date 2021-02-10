Путин раскритиковал госслужбы за "игры в статистику" с зарплатами бюджетников

Президент России Владимир Путин на совещании с правительством раскритиковал практику подгона показателей по зарплате бюджетников, рассчитанную на то, чтобы в отчетах были соблюдены формальные требования, установленные «майскими» указами.

"Очень часто мы видим — ну, во всяком случае, бывает так, скажем аккуратненько, — что некоторые наши службы играют в статистику. Видим определенную подгонку формальных показателей", - цитирует Путина пресс-служба Кремля.

По его словам, очень часто свести концы с концами получается только за счет ухищрений.

Путин также вернулся к вопросу об уровне зарплат научных сотрудников, который на днях подняла одна из участниц Совета по науке и образованию.

"Специалистов переводят на половину или на четверть ставки, нагрузка при этом не снижается, а то и растет", — возмутился глава государства.

Путин напомнил, что в послании Федеральному собранию 2019 года обратил особое внимание на то, что достигнутый уровень оплаты труда снижаться не должен.

"Здесь недопустимо какое-либо крючкотворство. Это требование никто не отменял, как мы понимаем. Вместе с тем порой мы видим, что по сути поставленной задачи многое в мелочах меняется. Смысл, хочу напомнить, не в отчетах, а в том, чтобы обеспечить достойный уровень оплаты труда специалистов здравоохранения, образования, культуры, социальных служб", - заявил президент.

Он поручил правительству и регионам оперативно и внимательно изучить вопрос зарплат бюджетникам и решить проблему с доходами в социальной сфере.

Напомним, ранее на встрече президента России с учеными сотрудницы лаборатории одного из института новосибирского Академгородка пожаловались на очень низкие зарплаты – 25 тыс. руб. при полной ставке. А министр финансов Антон Силуанов при этом сообщал, что у ученых в регионе зарплата составляет 210% от средней по области. Путин быстро прикинул, что девушки из лаборатории должны получать под 80 тыс. руб. "Где деньги, Зин?" – обратился президент к министру со словами из песни Высоцкого.

Он поручил Силуанову и главе Минобрнауки Валерий Фалькову разобраться с ситуацией с зарплатами ученых в регионах, а пожаловавшейся на нищету девушке предложил звонить ему лично, если в институте начнут притеснять за жалобу президенту.