В Челябинске УФАС проверит торги на проектирование больницы в городском бору

УФАС проверит закупку на выполнение проектно-изыскательских работ для строительства нового хирургического корпуса детской областной больницы, передает корреспондент Накануне.RU.

Как рассказала на пресс-конференции руководитель Челябинского УФАС Анна Козлова, жалоба в антимонопольной орган поступила от партии "Яблоко".

"Внеплановая проверка назначена на 24 февраля. Мы посмотрим документацию, порядок проведения торгов, а саму потребность смотреть мы не в праве. Проведем проверку и расскажем об итогах", - отметила она.

Напомним, 2 февраля Второй апелляционный суд во второй раз признал недействующем постановление ЗСО об изменении границ Челябинского городского бора для строительства хирургического корпуса детской областной больницы. Однако 4 февраля власти определили победителя конкурса на выполнение проектно-изыскательских работ для строительства нового хирургического корпуса детской областной больницы. Победителем стало ООО "ЕСК-ПРОЕКТ". Компания готова выполнить работы за 30 млн руб.

После этого активисты челябинского регионального отделения партии "Яблоко" направили обращения в Генпрокуратуру и управление Федеральной антимонопольной службы с просьбой исследовать ситуацию и дать оценку по действиям областных властей при проектировании нового хирургического корпуса детской больницы