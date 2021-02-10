Госдума приняла в первом чтении ужесточение наказания за публичное оправдание нацизма

Госдума в первом чтении приняла поправки в Административный и Уголовный кодексы за публичное оправдание и реабилитацию нацизма и фашизма в интернете. Уже существующие статьи, появившиеся в 2014 году, интернет охватывали, но теперь распространение такой информации в интернете и СМИ будет отягчающим обстоятельством.

Автором выступила зампред Госдумы Ирина Яровая ("Единая Россия").

"Норма на счет реабилитации нацизма появилась только в 2014 году. Сегодня мы видим откровенных наемников, которые осуществляют попытки реабилитации нацизма и даже пытаются оспаривать те факты, которые установлены Нюрнбергским процессом. Новые молодые наемники финансируются из-за рубежа, чтобы наполнить головы молодежи ложью. Это не может рассматриваться иначе, чем преступление. Мы предлагаем установить повышенную ответственность за совершение таких преступлений в интернете. Также мы предлагаем внести повышенную ответственность для юридических лиц за подобные правонарушения в КоАП. Публичное скотство, которое направлено на унижение ветеранов происходит сегодня", - заявила Яровая, представляя свой законопроект.

Она добавила, что сегодня "очень легко манипулировать сознанием европейцев и американцев, когда им не известно знание о том, что именно наши с вами прадеды подарили им жизнь". Не обошлось и без Путина. "Сегодня у России есть привилегия говорить правду. Она есть, благодаря президенту России", - добавила депутат.

Все фракции законопроект поддержали, правда на некоторые вопросы оппозиционных партий Яровая ответить толком не смогла. Например, она не смогла объяснить, будет ли уголовное преследование в отношении правонарушителей-иностранцев.

Николай Коломийцев (КПРФ) спросил, попадают ли коллаборационисты Краснов и Власов под действие закона? Яровая ответила: "Те вопросы, о которых говорите вы, требуют уточнения".