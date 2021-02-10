Сенаторы Совфеда поддержали кандидата в прокуроры Прикамья, выдвинутого президентом

В Совете Федерации поддержали кандидатуру Павла Бухтоярова на пост прокурора Пермского края, сообщили Накануне.RU в верхней палате парламента.

В Совфеде прошло заседание четырёх комитетов – по конституционному законодательству и государственному строительству, по обороне и безопасности, по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, по регламенту и организации парламентской деятельности.

Состоялись консультации по представленным президентом кандидатурам для назначения на должность прокуроров различных регионов России. На такую должность в Пермском крае Владимир Путин предложил Павла Бухтоярова, который сейчас является прокурором Кузбасса. Письмо с результатами заседания направлено президенту.

Напомним, об увольнении прошлого прокурора края, Андрея Юмшанова, стало известно 25 сентября 2020 г. Он работал в этой должности чуть более двух лет. И.о. назначен Виталий Ильенков.