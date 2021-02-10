Онищенко призвал отменить обязательное ношение масок во всех регионах

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко считает, что не только Удмуртии, а всем регионам нужно перевести в рекомендацию требование носить маски и "давать людям работать".

По его словам, надо раскачивать "болото" с затянувшимися мерами. Онищенко отметил, что самое главное — стимулировать вакцинацию в стране, передает РИА Новости.

Напомним, Удмуртия с 12 февраля станет первым регионом России, где перестанет действовать обязательный масочный режим. На такой шаг было решено пойти из-за контролируемой ситуации в республике. При этом власти просят по-прежнему надевать маски в общественных местах.