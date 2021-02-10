10 Февраля 2021
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Общество В России
(2018) | Фото: Госдума РФ

Онищенко призвал отменить обязательное ношение масок во всех регионах

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко считает, что не только Удмуртии, а всем регионам нужно перевести в рекомендацию требование носить маски и "давать людям работать".

По его словам, надо раскачивать "болото" с затянувшимися мерами. Онищенко отметил, что самое главное — стимулировать вакцинацию в стране, передает РИА Новости.

Напомним, Удмуртия с 12 февраля станет первым регионом России, где перестанет действовать обязательный масочный режим. На такой шаг было решено пойти из-за контролируемой ситуации в республике. При этом власти просят по-прежнему надевать маски в общественных местах.

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Онищенко призвал отменить обязательное ношение масок во всех регионах

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Теги: геннадий онищенко, маски



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