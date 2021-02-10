10 Февраля 2021
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Общество Челябинская область
нижневартовск, озеленение,микрорайон, благоустройство, посадка деревьев (2020) | Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Комитет дорожного хозяйства Челябинска подозревают в сговоре с предпринимателями при озеленении города

Комитет дорожного хозяйства администрации Челябинска заподозрили в антиконкурентном соглашении с предпринимателями при озеленении города, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщила на пресс-конференции руководитель Челябинского УФАС Анна Козлова, материалы поступили из правоохранительных органов. Дело возбуждено по признакам нарушения ст. 16 Закона о защите конкуренции в отношении комитета дорожного хозяйства Челябинска, ряда предпринимателей и ООО "НПО "Сад и Огород".

"Дело по нарушениям на рынке озеленения города. Комитет искусственно разделил заказ на маленькие лоты и без проведения конкурентных процедур заключили договоры. При этом в материалах, представленных ГУ МВД по Челябинской области есть различные пояснения, в том числе сотрудников комитета, которые говорят, что были поручения сотрудникам подготовиться к заключению договоров и подготовить технические задания. Есть ряд документов, которые можно сказать, сфальсифицированы, потому что задним числом подготовлены и представлены в антимонопольный орган", - рассказала Анна Козлова.

По ее словам, есть признаки, что было заключено антиконкурентное соглашение.

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Комитет дорожного хозяйства Челябинска подозревают в сговоре с предпринимателями при озеленении города

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Теги: сговор, антиконкурентное соглашение, озеленение, УФАС,



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