Комитет дорожного хозяйства Челябинска подозревают в сговоре с предпринимателями при озеленении города

Комитет дорожного хозяйства администрации Челябинска заподозрили в антиконкурентном соглашении с предпринимателями при озеленении города, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщила на пресс-конференции руководитель Челябинского УФАС Анна Козлова, материалы поступили из правоохранительных органов. Дело возбуждено по признакам нарушения ст. 16 Закона о защите конкуренции в отношении комитета дорожного хозяйства Челябинска, ряда предпринимателей и ООО "НПО "Сад и Огород".

"Дело по нарушениям на рынке озеленения города. Комитет искусственно разделил заказ на маленькие лоты и без проведения конкурентных процедур заключили договоры. При этом в материалах, представленных ГУ МВД по Челябинской области есть различные пояснения, в том числе сотрудников комитета, которые говорят, что были поручения сотрудникам подготовиться к заключению договоров и подготовить технические задания. Есть ряд документов, которые можно сказать, сфальсифицированы, потому что задним числом подготовлены и представлены в антимонопольный орган", - рассказала Анна Козлова.

По ее словам, есть признаки, что было заключено антиконкурентное соглашение.