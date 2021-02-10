Храм, который контролировал отлученный от церкви Сергий, признан собственностью епархии

В среду Арбитражный суд Свердловской области рассмотрел иск Екатеринбургской епархии к администрации Среднеуральска. Речь шла о признании права собственности на объект недвижимости – здание храма иконы Божией Матери "Спорительница хлебов", который является частью Среднеуральского женского монастыря.

Исковое заявление было подано еще в октябре прошлого года. Разбирательство приостанавливалось для получения заключения эксперта, и сегодня, 10 февраля, был вынесен вердикт.

"Иск удовлетворить полностью", - сообщается в электронной картотеке свердловского арбитража.

Напомним, храм находился под контролем отлученного от церкви бывшего схиигумена Сергия (он же Николай Романов). В конце прошлого года в обители прошла спецоперация, в результате которой Сергий был задержан.

Романову вменили сразу три статьи Уголовного кодекса и отправили в Москву. Сейчас он находится под арестом в столице.

Накануне свердловский вице-губернатор Сергей Бидонько заявил, что здание монастыря перейдет в собственность РПЦ и Екатеринбургской епархии.