Губернатор онлайн поговорит с жителями Ханты-Мансийского района

Губернатор Наталья Комарова встретится с жителями Ханты-Мансийского района, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Встреча состоится в 13.00 13 февраля.

"Обсудим развитие муниципалитета, реализацию национальных проектов. Ваше мнение – приоритет. Оставляйте вопросы, предложения в комментариях, на личных страницах модераторов – активиста, руководителя проекта "О Зенково с любовью!" из села Зенково Василия Тимофеева, волонтёра их Горноправдинска Натальи Черменёвой, Каждый ваш запрос будет отработан командой главы района Кирилла Минулина, специалистами отраслевых департаментов, экспертами команды губернатора", - отметила губернатор.

Напомним, недавно Комарова встречалась с жителями Ханты-Мансийска.