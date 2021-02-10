10 Февраля 2021
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Ханты-Мансийск (2019) | Фото: Накануне.RU

Губернатор онлайн поговорит с жителями Ханты-Мансийского района

Губернатор Наталья Комарова встретится с жителями Ханты-Мансийского района, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Встреча состоится в 13.00 13 февраля.

"Обсудим развитие муниципалитета, реализацию национальных проектов. Ваше мнение – приоритет. Оставляйте вопросы, предложения в комментариях, на личных страницах модераторов – активиста, руководителя проекта "О Зенково с любовью!" из села Зенково Василия Тимофеева, волонтёра их Горноправдинска Натальи Черменёвой, Каждый ваш запрос будет отработан командой главы района Кирилла Минулина, специалистами отраслевых департаментов, экспертами команды губернатора", - отметила губернатор.

Напомним, недавно Комарова встречалась с жителями Ханты-Мансийска.

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Губернатор онлайн поговорит с жителями Ханты-Мансийского района

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Теги: Наталья Комарова, встреча, Ханты-Мансийский район



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