10 Февраля 2021
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ФАС России, УФАС, антимонопольная служба (2016) | Фото: УФАС

Пермское УФАС включило компанию, установившую обрушившееся ограждение, в реестр недобросовестных подрядчиков

Пермское УФАС России включило в реестр недобросовестных подрядных организаций компанию "АудитЭнергоПроект", установившую обрушившееся ограждение у дома на ул. Краснова, 25, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного ведомства.

В антимонопольную службу поступили обращения от фонда капремонта Прикамья, в которых было указано, что фонд провел электронный аукцион, победителем которого стал "АудитЭнергоПроект". Заказчик и подрядчик заключили договор на выполнение работ по капремонту, но подрядчик не выполнил в срок свои обязательства.

"Фонд капитального ремонта расторг договоры с подрядчиком в одностороннем порядке и направил в антимонопольное ведомство обращение о включении сведений об "АудитЭнергоПроект" в реестр недобросовестных подрядных организаций. По результатам рассмотрения обращения Пермское УФАС России признало "АудитЭнергоПроект" недобросовестным и приняло решение о включении этого общества в реестр недобросовестных подрядных организации сроком на три года" - говорится в сообщении.

Отметим, что из-за недобросовестного поведения указанной подрядной организации было сорвано проведение работ по капитальному ремонту жилого фонда в Лысьве и Губахе.

Напомним, что компания занималась ремонтом дома, где обрушились строительные конструкции. В результате ЧП на ул. Краснова одна женщина погибла от травм, вторая была госпитализирована. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека.

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Теги: уфас, фонд капитального ремонта, обрушение перехода, АудитЭнергоПроект



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