Авиакомпания "Россия" пожаловалась на челябинский аэропорт из-за высокого тарифа на несопровождаемых детей

Авиакомпания "Россия" пожаловалась в УФАС на челябинский аэропорт из-за высоких цен на услугу перевозки несопровождаемых детей, передает корреспондент Накануне.RU.

Как рассказала на пресс-конференции заместитель руководителя УФАС Елена Рысева, авиакомпания указала, что челябинский аэропорт установил высокие цены на несопровождаемых детей. Так, за последние два года тариф вырос более чем на 40% - с 745 руб. до 1 тыс. 66 руб.

Также она сообщила, что УФАС продолжает рассматривать дело по признакам монопольно высокой стоимости услуг телетрапов АО "Челябинское авиапредприятие".

Напомним, в аэропорту Челябинска стоимость услуги по предоставлению телескопического трапа является самой высокой из выявленных цен в других аэропортах России. Так, в столице Южного Урала тариф составляет 23 тыс. руб. в час, а в других аэропортах от 2 до 16,7 тыс. руб. час.