10 Февраля 2021
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
(2004) | Фото: Накануне.ru

Начальника уральской колонии заподозрили в получении взяток от заключенных

На Среднем Урале возбуждено уголовное дело против начальника ИК-46 и его предполагаемого соучастника. Высокопоставленного тюремщика подозревают в получении крупных взяток, а второго фигуранта – в посредничестве во взяточничестве.
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Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, установлено, что начальник исправительного учреждения неоднократно получал через посредника взятки в виде денег за общее покровительство и попустительство по службе от осужденных, отбывающих сроки в виде лишения свободы в данной колонии. Об этом стало известно оперативникам областного УФСБ и сотрудникам управления собственной безопасности регионального УФСИН.

В результате было возбуждено дело. Сейчас следователи устанавливают другие возможные преступные эпизоды и соучастников.

Как добавили в СКР, по закону начальнику колонии может грозить до 12 лет лишения свободы со штрафом до 60-кратной суммы взятки.

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Начальника уральской колонии заподозрили в получении взяток от заключенных

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Теги: колония, взятки, дело, СКР



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