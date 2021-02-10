Начальника уральской колонии заподозрили в получении взяток от заключенных

На Среднем Урале возбуждено уголовное дело против начальника ИК-46 и его предполагаемого соучастника. Высокопоставленного тюремщика подозревают в получении крупных взяток, а второго фигуранта – в посредничестве во взяточничестве.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, установлено, что начальник исправительного учреждения неоднократно получал через посредника взятки в виде денег за общее покровительство и попустительство по службе от осужденных, отбывающих сроки в виде лишения свободы в данной колонии. Об этом стало известно оперативникам областного УФСБ и сотрудникам управления собственной безопасности регионального УФСИН.

В результате было возбуждено дело. Сейчас следователи устанавливают другие возможные преступные эпизоды и соучастников.

Как добавили в СКР, по закону начальнику колонии может грозить до 12 лет лишения свободы со штрафом до 60-кратной суммы взятки.