10 Февраля 2021
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Несанкционированный митинг 23 января в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

Госдума снова ужесточает наказания: для провайдеров и организаторов публичных мероприятий

Госдума в очередной раз ужесточила законодательство в области интернет-регулирования и проведения публичных мероприятий. В основном это поправки в КоАП: значительно увеличиваются штрафы. Но есть и ужесточение уголовных наказаний. Так, за склонение в интернете к употреблению наркотиков может быть вынесен приговор со сроком заключения до десяти лет.
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Также в третьем чтении депутаты приняли законопроект, ужесточающий наказание операторов и провайдеров, которые не предоставят информацию в Роскомнадзор о о местах установки средств связи, подключенных к линиям связи, расположенным за пределами территории РФ, о маршрутах сообщений электросвязи, об инфраструктуре сети связи. Максимальный штраф будет до миллиона рублей. Член КПРФ Юрий Синельщиков указал, что его фракция не поддерживает законопроект, поскольку в тексте присутствуют совершенно неопределенные понятия. Например, "основополагающие права и свободы" – неопределенный термин, как и термин "причастность к правонарушению". Синельщиков высказался и по поводу еще одного законопроекта - об усилении наказаний за нарушения при подготовке и проведении публичных мероприятий. Документ предусматривает усиление наказаний за неповиновение силовикам, а также необходимость организаторам массовых публичных мероприятий предоставлять бухгалтерскую отчетность.

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Госдума снова ужесточает наказания: для провайдеров и организаторов публичных мероприятий

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Теги: ужесточение наказания, провайдеры, публичные мероприятия



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