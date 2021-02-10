Госдума снова ужесточает наказания: для провайдеров и организаторов публичных мероприятий

Госдума в очередной раз ужесточила законодательство в области интернет-регулирования и проведения публичных мероприятий. В основном это поправки в КоАП: значительно увеличиваются штрафы. Но есть и ужесточение уголовных наказаний. Так, за склонение в интернете к употреблению наркотиков может быть вынесен приговор со сроком заключения до десяти лет.

Также в третьем чтении депутаты приняли законопроект, ужесточающий наказание операторов и провайдеров, которые не предоставят информацию в Роскомнадзор о о местах установки средств связи, подключенных к линиям связи, расположенным за пределами территории РФ, о маршрутах сообщений электросвязи, об инфраструктуре сети связи. Максимальный штраф будет до миллиона рублей. Член КПРФ Юрий Синельщиков указал, что его фракция не поддерживает законопроект, поскольку в тексте присутствуют совершенно неопределенные понятия. Например, "основополагающие права и свободы" – неопределенный термин, как и термин "причастность к правонарушению". Синельщиков высказался и по поводу еще одного законопроекта - об усилении наказаний за нарушения при подготовке и проведении публичных мероприятий. Документ предусматривает усиление наказаний за неповиновение силовикам, а также необходимость организаторам массовых публичных мероприятий предоставлять бухгалтерскую отчетность.