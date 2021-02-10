10 Февраля 2021
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Общество Тюменская область
аварийное жилье, ветхое жилье (2015) | Фото: zauralonline.ru

Фонд ЖКХ даст Тюменской области 510 миллионов на расселение аварийного жилья

Правление "Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" одобрило заявку Тюменской области на финансовую поддержку расселения аварийного жилья, признанного таким на 1 января 2017 г., сообщили Накануне.RU в областном Главном управлении строительства.

Область в 2021-22 гг. получит на это 510 млн руб.

Региональные власти на условиях софинансирования добавят 2,31 млрд руб. 2,1 тыс. жителей переедут из 975 аварийных домов площадью 39 тыс. "квадратов".

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Фонд ЖКХ даст Тюменской области 510 миллионов на расселение аварийного жилья

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Теги: аварийное жильё, капремонт, расселение



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