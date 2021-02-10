Региональные власти на условиях софинансирования добавят 2,31 млрд руб. 2,1 тыс. жителей переедут из 975 аварийных домов площадью 39 тыс. "квадратов".

Область в 2021-22 гг. получит на это 510 млн руб.

Правление "Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" одобрило заявку Тюменской области на финансовую поддержку расселения аварийного жилья, признанного таким на 1 января 2017 г., сообщили Накануне.RU в областном Главном управлении строительства.

Фонд ЖКХ даст Тюменской области 510 миллионов на расселение аварийного жилья





