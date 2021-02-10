10 Февраля 2021
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Общество Челябинская область
междугородние автобусы (2010) | Фото: Накануне.RU

УФАС проверит копейский автовокзал из-за навязывания договора на оказание услуг парковки

Челябинское УФАС проверит копейский автовокзал после жалоб на навязывание заключения договора на оказание услуг парковки. Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель руководителя УФАС Елена Рысева, передает корреспондент Накануне.RU.

В антимонопольный орган поступили обращения от ООО "Кременкульское пассажирское автотранспортное предприятие", ООО "Такси-Сервис" и ООО "Автолайн".

"Хозяйствующие субъекты указывают на то, что в настоящее время не имеют возможности свободно пользоваться остановкой на территории автовокзала, поскольку автовокзал навязывает заключение договора на оказание услуг парковки. Стоимость составляет 2 тыс. 220 рублей за одно транспортное средство в месяц. При этом хозяйствующие субъекты указывают, что этой парковкой пользуются семь и более транспортных средств в месяц", - рассказала она.

УФАС направил соответствующие вопросы. Если будут выявлены нарушения антимонопольного законодательства, будут приняты меры антимонопольного реагирования.

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УФАС проверит копейский автовокзал из-за навязывания договора на оказание услуг парковки

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Теги: автовокзал, УФАС, парковка,



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