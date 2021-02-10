10 Февраля 2021
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Политика В России
песков дмитрий сергеевич пресс-секретарь президента рф (2013) | Фото: Накануне.ru

Песков переадресовал правительству вопрос о въезде в Россию рабочих мигрантов

Тема по упрощению въезда мигрантов в Россию активно обсуждается в правительстве, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что позиции Владимира Путина по этому вопросу нет. "Нет, это вопрос правительства", - сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что эта тема актуальна не только для сферы АПК, но и в строительной отрасли, где не хватает рабочих рук, передает РИА Новости.

Как сообщалось, вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минтруду и МВД проработать вопрос о привлечении на сезонные работы в сельском хозяйстве иностранных рабочих. Это связано с тем, что фермеры могут столкнуться в новом сезоне не только со снижением рентабельности из-за ввода экспортных пошлин на зерно, но и с нехваткой рабочей силы на время посевной.

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Песков переадресовал правительству вопрос о въезде в Россию рабочих мигрантов

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Теги: дмитрий песков, мигранты, россия



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